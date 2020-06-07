شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة «فايلر» تهدد بقاءه فى الأهلى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال الجدل دائرا حول مستقبل المدرب السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى الفترة الأخيرة خاصة بعد أنباء عدة تحدثت عن رحيله عن القلعة الحمراء بعد نهاية الموسم الجارى.

وعلمت «المصرى اليوم» أن فايلر تلقى عرضا خلال الأيام القليلة الماضية من الدورى السويسرى خاصة بعد النتائج التى حققها مع الأهلى، سواء على الصعيد المحلى أو الإفريقى، ومن المنتظر أن يتشاور المدير الفنى السويسرى مع عائلته من أجل التجديد للمارد الأحمر أو الرحيل عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المصادر أن النادى السويسرى حاول التفاوض مع فايلر للحصول على خدماته خاصة أنه لم يحسم إقامة أسرته بالقاهرة حتى الآن.

وعقد فايلر جلسة يوم الجمعة الماضى، مع محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى فى حضور سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، حيث رحب المدير الفنى السويسرى بالتجديد لمدة موسمين جديدين مع الأهلى لكن تبقى بعض الأمور البسيطة، حيث طالب بضرورة التعاقد مع جهاز طبى أجنبى على أعلى مستوى، إلى جانب تغيير أرضية ملعب التتش بسبب كثرة إصابات اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وطمأن محمود الخطيب، رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق بشأن تحركات النادى لضم أكثر من لاعب محلى وأجنبى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقاً لرؤية الجهاز الفنى واحتياجات الفريق، وأكد رئيس الأهلى للمدير الفنى أن النادى يتفاوض مع اللاعبين المُرشحين للفريق سواء كانوا فى الدورى المصرى أو خارجه، وأبلغ الخطيب فايلر خلال الجلسة التى جمعتهما بمقر النادى بالجزيرة أن الجهود تتواصل من أجل توفير كافة متطلبات الجهاز الفنى والفريق للموسم الجديد حيث ترغب الإدارة الحمراء فى استغلال فترة تجميد النشاط حالياً بسبب وباء «كورونا» فى الوقوف على احتياجات الأهلى للموسم المقبل. وقاد المدرب السويسرى الأهلى إلى صدارة الدورى الممتاز قبل توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كما ساهم فى صعود القلعة الحمراء إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا هذا الموسم، ليواجه الوداد البيضاوى المغربى. فى نفس السياق، حرص السويسرى رينيه فايلر على التواصل مع السفارة السويسرية، من أجل الترتيب لعودته إلى بلاده خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث طالبته عائلته بضرورة حضوره إلى سويسرا. ويأتى تواصل فايلر مع سفارة بلاده بالقاهرة لمتابعة حركة الطيران وموعد استئنافها خلال الفترة المقبلة حتى يتمكن من السفر لزيارة أسرته.

ومن المنتظر أن تعود حركة الطيران تدريجيًا بعد منتصف يونيو الجارى، بعدما توقفت بسبب جائحة كورونا طوال الأشهر الماضية.

ومنح النادى الأهلى فايلر إجازة لمدة 3 أيام عقب عودة حركة الحياة إلى طبيعتها لزيارة أسرته ومناقشتهم حول تجديد عقده للفريق، لاسيما بعد تلقيه العديد من العروض المغرية خلال الفترة الأخيرة، ولكن المدرب السويسرى يفضل البقاء فى الأهلى من أجل استكمال مشواره المميز مع المارد الأحمر.

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على جانب آخر، رفض فايلر استمرار صالح جمعة مع الأهلى، خلال الفترة المقبلة فى حالة التجديد، حيث تلقى اللاعب العديد من العروض من أجل الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء منها عرض خليجى.