«فيفا» يحسم الجدل حول مدة الدورة الانتخابية للجبلاية منتصف الشهر

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحسم الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» الجدل حول الدورة الانتخابية المقبلة لاتحاد الكرة سواء بانتخاب المجلس الجديد لمدة سنة واحدة أو أربع سنوات وذلك بعد تمسك اللجنة الأولمبية بأن مدة المجلس سنة واحدة وذلك وفقا للقانون الذى نص على إلزام الاتحادات بإقامة الانتخابات عقب انتهاء الدورات الأولمبية أو استكمال أربع سنوات أيهما أقرب وبعد تأجيل موعد إقامة الدورة الأولمبية سنة كاملة أصبح لازما قانونيا إقامة كل الاتحادات بما فيها اتحاد الكرة الانتخابات عقب الدورة الأولمبية وهو ما يعنى أن الدورة الانتخابية للمجلس الجديد سنة واحدة وبعد حالة الجدل تم إرسال خطاب إلى فيفا والذى سيرسل رده منتصف الشهر المقبل يأتى ذلك وسط رفض الأندية استمرار اللجنة الخماسية سنة إضافية والإصرار على إقامة الانتخابات فى موعدها بغض النظر عن مدة الدورة الانتخابية المقبلة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 34,079

تعافي 8,961

وفيات 1,237

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