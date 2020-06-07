شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس ينهى اتفاقه مع «ماراش» مدافع فيرونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكدت وسائل الإعلام الإيطالية حسم نادى يوفنتوس الإيطالى أولى صفقاته، استعداداً للموسم الجديد لتدعيم خط الدفاع بداية من الموسم المقبل. وترفض أندية الدورى الإيطالى مسألة منح لقب المسابقة للفريق المتصدر حال إيقاف المسابقة مرة أخرى وإلغائها، بعدما تقرر استئنافها مرة أخرى يوم 20 يونيو الجارى، بعد فترة من التوقف دامت قرابة 3 أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير فى إيطاليا، قبل أن تنخفض أعداد الإصابات تدريجيا.

وقال موقع «فوتبول إيطاليا» إن يوفنتوس أنهى صفقة انتقال ماراش كومبولا، مدافع هيلاس فيرونا لتدعيم خط الدفاع الموسم المقبل.

وأشار الموقع إلى أن اللاعب سوف يوقع على عقد مدته 5 أعوام ليوفنتوس الذى سيدفع 32 مليون يورو لفيرونا مقابل الحصول على خدماته، ويبقى العائق الوحيد هو إذا ما كان سيقوم يوفنتوس بعرض لاعبين على فيرونا لتقليل القيمة المالية المطلوبة لضم اللاعب.

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وأضاف الموقع أن هناك العديد من الأندية التى تتسابق على ضم اللاعب خلال الصيف الجارى، أبرزها إنتر ميلان ونابولى ولاتسيو ومانشستر يونايتد وتشيلسى وآرسنال عقب تألقه رفقة فريقه.

وشدد الموقع الإيطالى على أن يوفنتوس يرغب فى دعم خط الدفاع قبل الموسم الجديد، حيث من المنتظر أن يقوم بالاستغناء عن بعض عناصر الخط الخلفى الذين فشلوا فى إثبات ذاتهم وأبرزهم دانييلى روجانى وميريه ديمرال وروميرو المعار لجنوى.

وتألق اللاعب الألبانى، صاحب الـ20 عامًا، خلال مباريات فريقه، حيث سجل مشاركته فى 19 مباراة رفقة فيرونا بالكالتشيو.