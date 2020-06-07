شكرا لقرائتكم خبر عن «إثارة» الليجا تنطلق بعد توقف 3 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعد توافق جميع الأطراف ذات الصلة، تعود عجلة الليجا للدوران من جديد فى الأسبوع المقبل، بعد توقف استمر لنحو 3 أشهر بسبب أزمة تفشى فيروس كورونا.

وستكون العودة مع لقاء القمة المحلية بين إشبيلية وريال بيتيس، الخميس المقبل، فى حين سيحل برشلونة ضيفًا السبت المقبل على ريال مايوركا، فى حين سيلتقى الملاحق المباشر ريال مدريد مع ضيفه إيبار يوم الأحد.

وستقام جمع المباريات بدون جمهور حفاظًا على السلامة، رغم أن مؤسسات البث تخطط لمحاكاة صخب الجمهور ونقله لمشاهدى التليفزيون.

وبينما عارضت أندية مثل إيبار وريسنج سانتدير عودة المباريات، ورفض لاعب من قادش العودة للتدريبات فى البداية، فإن إسبانيا توحدت تقريبًا فى الإجماع على ضرورة استئناف النشاط الرياضى.

وقاد خافيير تيباس رئيس رابطة الليجا، الحملة لعودة المباريات محذرًا من أن إلغاء الموسم ربما يتسبب فى خسائر جماعية تصل قيمتها إلى مليار يورو.

وفى المراحل الأولى من المحادثات، ظهرت على السطح خلافات قديمة بين تيباس ولويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسبانى، لكن بعد محادثات نظمتها وكيلة وزارة الرياضة إيرينى لوزانو، تعهد الرجلان فى النهاية بالعمل سويًا لتأمين العودة واستكمال الموسم.

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وعن التوافق، قالت لوزانو «بناء على أسلوبنا فى التعاطى مع الجائحة والإجراءات التى سنقوم بها، سيتحدد وضع العالم فى السنوات المقبلة، وقد كانا يدركان ذلك، ويعرفان ضرورة التعاون فيما بينهما.» وفى إطار هذا الالتزام، زادت الرابطة من تمويلها للوزارة والاتحاد، فى حين رفع الاتحاد الحظر الذى كان يفرضه على إقامة مباريات فى أيام الإثنين والجمعة، ممهدًا بذلك الطريق أمام إقامة المباريات فى كل أيام الأسبوع.

شعور غريب

رحب اللاعبون الإسبان بعودة المباريات رغم أنهم يؤكدون أن الوضع سيكون مختلفا بدون حضور الجماهير.

وقال ماركوس يورينتى لاعب أتلتيكو مدريد «سيكون شعورا غاية فى الغرابة. كرة القدم ترتبط بالجمهور».

وأوضح لويس إنريكى مدرب منتخب إسبانيا «إقامة مباريات بدون جمهور أمر حزين. لكن علينا أن ندرك أنها مسألة عالمية».

وينفرد برشلونة بصدارة الترتيب متفوقا بنقطتين على ريال مدريد الثانى فى القائمة، ويتوقع أن تحتدم المنافسة بين العملاقين فيما تبقى من الموسم.

كما تحتدم المنافسة بصورة أكبر على بقية المراكز المؤهلة لدورى أبطال أوروبا، إذ تتنافس 5 فرق على المركزين الثالث والرابع. وتفصل 14 نقطة فقط بين الفرق العشرة فى النصف الثانى من القائمة، ما يمهد لصراع شرس فى معركة الابتعاد عن شبح الهبوط.