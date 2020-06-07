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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري الألماني: أوغسبورغ يتعادل 1-1 مع كولونيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
هز فيليب ماكس الشباك قرب النهاية ليمنح أوغسبورغ التعادل 1-1 مع كولونيا اليوم الأحد، في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما تقدم الفريق الضيف أولا في الدقيقة 85 عبر البديل أنطوني موديست.
ورفع كولونيا رصيده إلى 35 نقطة من 30 مباراة في المركز 12 متقدما بثلاث نقاط على أوغسبورغ صاحب المركز 13.
ويبتعد الفريقان عن منطقة الهبوط إذ يحتل فورتونا دوسلدورف المركز 16 المؤهل للملحق برصيد 28 نقطة.
وأهدر فلوريان نيدرلخنر مهاجم أوغسبورغ ثلاث فرص في الشوط الأول من بينها ركلة جزاء في الدقيقة 27 لكن موديست منح كولونيا التقدم عكس مجريات اللعب بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى من 16 متراً.
وقفز ماكس عند القائم البعيد ليحول تمرير رفائيل فرامبيرجر العرضية داخل المرمى في الدقيقة 88، ويؤتي الضغط الذي مارسه صاحب الأرض في الدقائق الأخيرة ثماره.
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