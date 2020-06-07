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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لشبونة تقترب من استضافة دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 يونيو 2020
كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن مدينة لشبونة العاصمة البرتغالية اقتربت بشكل كبير من استضافة فعاليات دور الثمانية من النسخة المتوقفة حالياً لبطولة دوري أبطال أوروبا. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة بيلد الألمانية، فإن لشبونة تفوقت على مدن أخرى مرشحة أبرزها فرانكفورت وموسكو وإسطنبول. وأشارت بيلد إلى أن البرتغال كانت من أقل الدول تضررا بأزمة فيروس كورونا على مستوى أوروبا وأن هذا العامل ساهم كثيراً في تفوقها على المدن الأخرى في الطريق نحو استقبال دور الثمانية من البطولة القارية. وتمتلك لشبونة العديد من الملاعب الجاهزة لاستضافة المباريات والتي احتضنت قبل 16 عاما بطولة يورو 2004. وقد يلجأ اتحاد الكرة الأوروبي "يويفا" لاستكمال مباريات الإياب في دور الستة عشر، والتي لم تقم بسبب جائحة كورونا، قبل إقامة دور الثمانية والمربع الذهبي من مواجهة واحدة وليس مباراتي ذهاب وإياب كما جرت العادة.
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