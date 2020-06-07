شكرا لقرائتكم أوباما يرفض مناقشة عروض الرحيل عن الزمالك في الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مناقشة عروض الاحتراف التي تلقاها مؤخرا عن طريق وكلاء لاعبين وتمسك بالبقاء في الزمالك بالموسم المقبل، في اطار رغبته في صنع تاريخ نادي الزمالك بعدما نجح في قيادة الفريق الموسم الحالي للحصول علي بطولتي السوبر الافريقي والمحلي، ورفض يوسف أوباما فكرة الرحيل عن الزمالك في الصيف المقبل، وأكد مصدر مقرب من اللاعب انه باق في الزمالك.

من ناحية اخري يعقد أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك المعار للمقاولون العرب جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصير اللاعب بعد انتهاء إعارته للمقاولون بنهاية الموسم الجاري.

وكشف مصدر مقرب من معروف يوسف عن تلقي اللاعب عرض من نادي الشرطة العراقي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما سبق ولعب لصفوف الفريق العراقي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

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يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المقاولون العرب لضم اللاعب بصورة نهائية من الزمالك في ظل اعتماد الجهاز الفني للذئاب عليه بصورة أساسية.

ويرتبط معروف يوسف بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويسعى اللاعب لحسم مصيره مع القلعة البيضاء.

في سياق مختلف تستعد إدارة نادي الزمالك لصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة خلال الأيام المقبلة، بعد انتعاش خزينة النادي باشتراكات العضويات التي بدأ أعضاء النادي في سدادها بداية من شهر يونيو الجارى، حيث اكد مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك انه سيتم صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الأيام المقبلة استعدادا لعودة النشاط، المتوقف منذ 3 اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وأضاف المصدر ان لاعبي الزمالك لم يطالبوا بمتأخراتهم منذ اخر دفعة والتي كانت في فبراير الماضي، تقديرا للظروف التي تمر بها جميع الأندية في مصر، مضيفا ان إدارة الزمالك تدرس الأمر بجدية حتي الان.