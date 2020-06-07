شكرا لقرائتكم محمد الخولى: المصرى ضد أى تعيينات فى اتحاد الكرة ونطالب بالانتخابات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد الخولى نائب رئيس نادى المصرى، أن ناديه ضد أي تعيينات في اتحاد الكرة ونطالب بإقامة الانتخابات.

وقال نائب رئيس نادى المصرى خلال مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "إن نادى المصرى ضد أى تعيينات فى اتحاد الكرة ونطالب بالانتخابات، خاصة أن 70% من أعضاء الجمعية العمومية طالبوا بإجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات".

وعن أزمة التوأم، أكد محمد الخولى: "أتمنى أن ننهى مشكلة حسام وإبراهيم بشكل ودى مع المصرى، لأنها لا زالت مستمرة حتى الآن رغم علاقتنا القوية مع التوأم، والمستندات تؤكد أن التوأم لهما راتب شهر والمصرى له شهرين كمقدم تعاقد لم ينفذ".

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وأضاف الخولى: لم نكن نتوقع أن تصل الأمور بيننا وبين حسام حسن إلى شكوى فى اتحاد الكرة، والذى قدم شكوى فى النادى المصرى وليس أفراد من مجلس الإدارة، مؤكدا: تظلمنا ضد حسام حسن فى اتحاد الكرة بجانب رفع قضية ضده فى محكمة لحفظ حقوقنا، لأنه اشتكى النادى بحجة أنه له أجر شهر لم يأخذه، ولكن المصرى هو اللى له حق لأنه استقال وخد مقدم شهرين ولم يردهم، ونتمنى حل المشكلة مع حسام حسن وإبراهيم وديا بعيدا عن اتحاد الكرة أو القضايا.