شكرا لقرائتكم طارق يحيي: أشرف بن شرقي مستمر في الزمالك ولن يرحل الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق يحيي مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية عدم رحيل المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف القلعة البيضاء بنهاية الموسم الحالي.

وقال طارق يحيي أن اللاعب المغربي أكد لأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بالنادي أنه وفرجاني ساسي سيسصلا الى القاهرة على اول طائرة عقب عودة الطيران من جديد.

وكشف المغربى كريم بلق، وكيل أشرف بن شرقى ، حقيقة امتلاك اللاعب لشرطا جزائيًا فى عقده بعد تصريحات اللاعب فى أحد برامج المقالب حول تلك المسألة، ليوضح وكيله أن بن شرقى لا يمتلك شرطا جزائيًا فى عقده وأن العلاقة بينه وبين مسئولى الزمالك على أفضل ما يرام ويشعر بالراحة داخل القلعة البيضاء وإنه لن يفعل أي أمر فى مشواره سوى بالعودة إلى إدارة الزمالك سواء إدارة النادى أو إدارة الكرة التى يشرف عليها أمير مرتضى منصور.