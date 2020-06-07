شكرا لقرائتكم شاهد.. نجوم الأهلى يتجمعون فى صالة الجيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجمع بعض لاعبو الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى، فى أحدى صالات الجيم، لخوض التدريبات البدنية التى تساعدهم على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية، وذلك فى اطار الاستعداد بقوة للعودة قريبًا للتدريبات الجماعية وفقًا لما سبق وأكده الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الأنشطة الرياضية ستعود للأندية بشكل تدريجى بداية من منتصف الشهر الجارى أو بداية الشهر المقبل على أقصى تقدير.

ونشر رامى ربيعة مدافع الأهلى، عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورة خلال تواجده فى أحد صالات الجيم مع محمد الشناوى حارس المرمى، ومحمود متولى المدافع، ومروان محسن مهاجم الشياطين الحمر، والإعلامى تامر صقر.

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فى سياق أخر، أصبح جاكسون موليكا لاعب مازيمبي الكونغولي على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل وجود اقتناع داخل لجنة التخطيط وكذلك الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر أنه يعد الخيار الأفضل، وأغرى مسئولو الأهلي موليكا مهاجم بالحصول على 800 الف دولار كراتب سنوي، لأقناعه باللعب للفريق الأحمر بداية من الموسم المقبل، خاصة بعد تلقى اللاعب العديد من العروض مؤخراً ابرزها من ناديين بلجيكيين، وهو الأمر الذي تفضله إدارة مازيمبي لوجود اتفاقية تؤامه مع عدد من أندية بلجيكا تتيح لبطل الكونغو الحصول على نسبة كبيرة من عائد بيع اللاعب مستقبلاً تصل لأكثر من 40 % من قيمة الصفقة، وهو الأمر الذي لا يتوفر حال بيعه لأي نادٍ آخر سواء في أوروبا أو أفريقيا.

ونجح موليكا في احراز 15 هدفًا في 30 مباراة خاضها مع مازيمبي في بطولة دوري أبطال أفريقيا على مدار موسمين، كما صنع 4 أهداف، ويرحب موليكا بالانتقال للأهلي إلا أن إدارة مازيمبى ترفض التخلي عن اللاعب، ويحاول مسئولو الأهلي اثناء إدارة مازيمبي عن قرارها الخاص برفض بيع موليكا للفريق الأحمر ، لكون الفريق الأحمر يعد واحد من أهم منافسي مازيمبي على الصعيد القارى

في الوقت الذي استقر فايلر بشكل كبير على طلب عودة الثلاثى عمار حمدى ومحمد شريف وأكرم توفيق لصفوف الأهلى بمجرد انتهاء اعارتهم بنهاية الموسم الجاري، وذلك بعد دراسة ملف المعارين بدقة طوال الفترة الماضية برفقة جهازه المعاون، الذى عكف على مشاهدة العديد من المباريات للمجموعة المعارة والتى وصل عددها لـ14 لاعب، ويمتلك الأهلى أكثر من لاعب مُعار أمثال صلاح محسن وناصر ماهر وكريم يحيى وفوزى الحناوى محمد عبد المنعم (سموحة) وليد آزارو (الاتفاق السعودي) وأحمد ياسر ريان وأكرم توفيق وباسم على ومحمود الجزار (الجونة) وحسين السيد مارسيلو (الصفاقسى التونسي) ومحمد شريف (إنبي) وعمرو جمال وعمار حمدى واحمد علاء (طلائع الجيش).