شكرا لقرائتكم طارق يحيي يطالب اتحاد الكرة فتح تحقيق في تسريب عقود لاعبي الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب طارق يحيي مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية فتح تحقيق من قبل اتحاد الكرة في تسريب عقود لاعبي القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وقال طارق يحيي: "مش معقولة عقود لاعبي الزمالك فقط هي التي يتم تسريبها خلال الفترة الحالية فليس مقبولا أن تكون أسرار الأندية متاحة بين ايدي الجميع".

وأوضح طارق يحيي أن تسريب عقود لاعبي الزمالك فقط تحتاج الى إجابة شديدة من اتحاد الكرة والمسئولين في الجبلاية فليس معقولاً أن يتم تسريب عقد الهاجم المغربي خالد بوطيب ومن بعدها عقود كثيرة.

وعلق المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على نشر عقد سيف فاروق جعفر، لاعب فريق الشباب بالنادي الأبيض.

وقال مرتضى خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" سيف فاروق جعفر أحرف لاعبي جيله والأهلي يلهث ورائه من اجل التعاقد معه، وهو أمهر من والده ويسجل في كل موسم 35 هدفاً".

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وواصل:" سيدة قريبة من سيف هي السبب وراء تسريب عقده كيداً في والده".

وأكمل:" نجل أحمد شوبير يحصل على 5 ملايين في الموسم الواحد، بينما يحصل سيف فاروق جعفر على 700 الف جنيه فقط في الموسم".

وأردف:" عقد علي معلول بـ 30 مليون جنيه في الأهلي، وليس لكم شأن بالزمالك، سأقوم برفع عقد سيف فاروق جعفر وأمنحه 10 ملايين وليس 6 فقط".

وأنهى:" بعد موسمين فقط سأكون قادراً بالحصول على 100 مليون جنيه نظير بيع نجل فاروق جعفر".