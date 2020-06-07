شكرا لقرائتكم بيراميدز يجهز قائمة بأسماء لاعبين لعرضها على المدير الفنى قبل التفاوض معهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مسئولو نادى بيراميدز فى إعداد قائمة بأسماء المهاجمين وصناع اللعب المحليين، المتاح التعاقد معهم فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل عرضهم على الكرواتى أنتى تشاتشيتش المدير الفنى للفريق السماوى وترتيبهم وفقًا لأهميتهم من وجهة نظره، لبدأ المسئولون فى فتح خط مفاوضات مع هؤلاء اللاعبين وأنديتهم بشكل رسمى.

وطلب أنتى تشاتشيتش من مسئولو نادى بيراميدز، تدعيم خط الهجوم بالتعاقد مع مهاجم سوبر، وكذلك مركز صانع اللعب، بشرط أن يكون لاعب صغير فى السن، ليستطيع الفريق الاستفادة من خدماته لأطول فترة ممكنة، لاسيما أن عنصر الخبرة متواجد حاليًا فى عبد الله السعيد.

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وكان هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز أكد أن قيمة العقود التي كان يتقاضاها اللاعبون منذ بداية الانطلاقة القوية لبيراميدز وتغيير اسمه، كانت تحمل أرقام مبالغ فيها، ولكن الإدارة الحالية ليس لها أي علاقة بالأمر، وكشف أن قيمة العقود الحالية ترتفع بنسبة بسيطة عن الأهلي والزمالك لتكون مغرية للاعبين، حيث أن كل لاعب سيختار الأهلي أو الزمالك في حالة تساوي القيمة المادية مع بيراميدز وهو السبب الرئيسي في قيام بيراميدز بعرض مبالغ أعلي من الأهلي والزمالك علي اللاعبين لتكون مغرية لهم.

وقال هاني سعيد، إن قبوله منصب المدير الرياضي للنادي جاء بشكل مفاجئ وغير مخطط على الإطلاق، موضحا أن البداية كانت بعرض من جانب عمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي والذي عرض إمكانية وجودي في المنصب وإعلان اعتزال كرة القدم، وكانت لدي رغبة حينها في إكمال الموسم ثم الاتجاه بعدها للعمل الفني بعيدا عن العمل الإداري.