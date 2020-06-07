شكرا لقرائتكم محمد فاروق: صدمة جديدة من فيفا للزمالك عن مستند النقاز سليم ١٠٠% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فاروق نجم الأهلى السابق ، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا وجه صدمة جديدة لمسئولي القلعة البيضاء فيما يتعلق بالتونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن السابق للفريق والذي كسب قضيته ضد النادي بالحصول على تعويض مالي قيمته مليون و٣٠٠ ألف دولار.

وتسلمت إدارة الزمالك في الأيام الماضية الحيثيات الخاصة بحكم قضية حمدي النقاز والذي شهد مفاجأة كبيرة فيما يتعلق بالمستند الذي طعن عليه مسئولي الزمالك والخاص بحصول النقاز على مستحقاته شهريا وليس على دفعات سنوية والذي تقدم به اللاعب ضمن مستندات القضية.

وقال فاروق أن المفاجأة جاءت بتأكيد الفيفا في حيثيات الحكم أن المستند سليم بنسبة ١٠٠% وهو ما كشفه مصدر داخل مجلس إدارة الزمالك وأكد أن المستند سليم.

وفى ذات السياق أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وصول حيثيات حكم الاتحاد الدولي لكرة القدم في قضية الهارب حمدي النقاز لاعب الفريق الكروي الأول الذي رحل عن الفريق خلال الأشهر الماضية.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك: حيثيات الحكم تواطئ محام النادي الأجنبي مع اللاعب حيث لم يقم بالرد على الادعاءات التي قام بها اللاعب امام الفيفا.

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أوضح رئيس الزمالك أنه مطمئن للقرار القادم لأن المستندات المقدمة من قبل النادي ستحسم الأمر لصالحه.

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي بياناً بعد انتهاء اجتماعه الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على طريقة الفيديو كونفرنس جاء نصه كالتالي :

"انطلاقًا من تقدير مجلس إدارة النادي الأهلي لأعضاء وجماهير النادي، وفي ظل التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، يجد المجلس لزامًا عليه أن يضع أمام الرأي العام عددًا من الحقائق قبل الإعلان عما استقر عليه من قرارات: