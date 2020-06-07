شكرا لقرائتكم هدف متأخر يمنح أوغسبورغ تعادلاً ثميناً أمام كولون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - هز فيليب ماكس الشباك قرب النهاية ليمنح أوغسبورغ التعادل 1-1 مع كولون يوم الأحد في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما تقدم الفريق الضيف أولا في الدقيقة 85 عبر البديل أنطوني موديست.
ورفع كولون رصيده إلى 35 نقطة من 30 مباراة في المركز 12 متقدما بثلاث نقاط على أوغسبورغ صاحب المركز 13. ويبتعد الفريقان عن منطقة الهبوط إذ يحتل فورتونا دوسلدورف المركز 16 المؤهل للملحق برصيد 28 نقطة.
وأهدر فلوريان نيدرلخنر مهاجم أوغسبورغ ثلاث فرص في الشوط الأول من بينها ركلة جزاء في الدقيقة 27 لكن موديست منح كولون التقدم عكس مجريات اللعب بتسديدة مباشرة بقدمه اليسرى من 16 مترا.
وقفز ماكس عند القائم البعيد ليحول تمرير رفائيل فرامبيرغر العرضية داخل المرمى في الدقيقة 88 ويؤتي الضغط الذي مارسه صاحب الأرض في الدقائق الأخيرة ثماره.
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