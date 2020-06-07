شكرا لقرائتكم فيردر بريمن يخسر من فولفسبورغ ويقترب من الهبوط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضاعف فولفسبورغ من مشاكل مضيفه فيردر بريمن وتغلب عليه بهدف دون رد خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد في الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ويدين فولفسبورغ بالفضل في هذا الفوز للاعبه فوتر فيغورست الذي سجل هدف المباراة الوحيد في وقت متأخر، قبل 8 دقائق من نهاية المباراة.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، ليقترب أكثر من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.