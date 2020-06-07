رسالة أشرف بن شرقي لجماهير نادي الزمالك

أصبح لاعب فريق الكرة الأولى لنادي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي حريص على توجيه رسالة لجميع المتابعين طوال فترة توقف الأنشطة الرياضية في مصر وذلك بسبب الإجراءات الوقائية التي تقوم بها الدولة من أجل القضاء على فيروس الكورونا بشكل نهائي.

وقام بنشر عدد من الصور على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وأضاف” كل شيء سيأتي.. فقط أعمل بجد.. تحلى بالإيمان.. وكن صبورا”، ويحرص اللاعب على برنامج تجريبي في منزله من أجل الحفاظ على حالته الفنية والبدينة وجاء ذلك بالتواصل مع الجهاز الفني للفريق الأبيض تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون وعلى جميع اللاعبين الالتزام بذلك طوال فترة توقف الأنشطة.