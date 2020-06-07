حبس مسؤول وفاق سطيف ووكيل لاعبين في تلاعب بنتائج الدوري الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - الجزائر- (د ب أ):

أمر القضاء الجزائري اليوم الأحد، بحبس فهد حلفاية، مدير عام نادي وفاق سطيف، ووكيل اللاعبين، نسيم سعداوي، المتهمين في قضية التسجيل الصوتي المسرب الذي يتضمن فحواه سعي للتلاعب بنتائج بعض مباريات مسابقة الدوري المحلي.

واستمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائرية لأقوال سعداوي، في القضية قبل، أن يأمر بإيداعه الحبس المؤقت بتهم المساس بحرية الأشخاص، والتشهير، وتسجيل لأشخاص بدون رخصة كما أصدر نفس الأمر في حق حلفاية، فيما وضع عبد الله بن عيسى رئيس اتحاد بسكرة تحت الرقابة القضائية.

كان وكيل الجمهورية (المدعي) لذات المحكمة، استمع في وقت سابق اليوم إلى سعداوي، وحلفاية، المدير العام لنادي وفاق سطيف الذي نسب إليه التسجيل الصوتي المسرب.

كما استمع وكيل الجمهورية أيضا إلى الهادي بن صيد، وعبد الله بن عيسى وهما على التوالي رئيسا جمعية عين مليلة واتحاد بسكرة. بينما فوّض قدور بن عياد، المدير العام لنادي اتحاد بلعباس محاميه. وغاب أنيس بن حمادي، رئيس أهلي برج بوعريريج، لدواع صحية.

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وأحال وكيل الجمهورية الملف على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بالمحكمة.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن سعداوي، قوله أمام وكيل الجمهورية إنه "يجهل" منع تسجيل المكالمات الهاتفية، مضيفا "هدفي من تسجيل المكالمة هو حماية نفسي وإثبات براءتي في هذه المساومة أنا بريء".

يشار إلى أن لجنة الانضباط التابعة لرابطة الدوري الجزائري للمحترفين، استمعت على مرتين لسعداوي وحلفاية، كما استمعت لبن عيسى وبن حمادي.

وكان هناك تسريب تسجيل صوتي منسوب لفهد حلفاية، يتحدث فيه عن سعيه لتلاعبه بنتائج بعض المباريات لمساعدة فريقه على التتويج بلقب الدوري.

وسارع حلفاية، لتكذيب كل ما جاء في التسجيل الصوتي المسرب مبرزا أن ذلك تم بالموازاة مع إعلان استمراره في وفاق سطيف.