الزمالك يرد على حقيقة بند الشرط الجزائي في عقد بنشرقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف طارق يحيى نجم نادي الزمالك الأسبق، حقيقة وجود بند شرط جزائي في عقد المحترف المغربي أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض.

يحيى قال في تصريحات عبر شاشة "الزمالك" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"كريم البلق وكيل بنشرقي نفى وجود شرط جزائي في عقد موكله".

وأضاف يحيى :"الثنائي بنشرقي ومحمد أوناجم والتونسي فرجاني ساسي أبدوا ترحيبهم بالعودة إلى مصر سريعًا فور فتح الخطوط الجوية في بلادهم".

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وكان بنشرقي انتقل إلى صفوف الزمالك قادمًا من الهلال السعودي مطلع الموسم الحالي في صفقة قدرت بـ400 ألف دولار بحسب ما صرح به أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة.

بنشرقي في موسمه الأول مع الزمالك حتى الآن شارك في 21 مباراة ليسجل تسعة أهداف بجانب صناعته خمس تمريرات حاسمة.

وارتبط بنشرقي بالانتقال إلى صفوف طرابزون سبور التركي بحسب ما كشفت عنه تقارير صحفية تركية، إلا أن اللاعب وإدارة القلعة البيضاء ليس لديها رغبة في إنهاء التعاقد والذي يربط اللاعب بناديه حتى صيف 2022.