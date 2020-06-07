"صراحتي تسببت في زعله".. صدقي يكشف سبب حزن غالي منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق نادي سموحة، أن بعد رحيله عن الجونة أدلى بتصريحات تسببت في "زعل" حسام غالي مدير الكرة بالفريق الساحلي.

وأضاف صدقي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأحد :"صراحتي تسببت في حسام غالي منّي، غالي كان يحتاج للخبرة، وبالطبع هذا الموسم سيفيده كثيرًا".

وتابع :"غالي لديه الإمكانيات وبالطبع سيستفاد من عمله الحالي في الجونة للعمل مستقبلاً في الأهلي أو المنتخب المصري".

Advertisements

وأكمل :"خلال عملي مع الجونة كان غالي يفكر في العمل الفني، إلا أنني طلبت منه التفكير لأن هذا العمل يتطلب الدراسة".

وعن موقفه من العمل في الجهاز الفني للأهلي وتحديدًا في منصب المدرب العام، أجاب :"هذه المرحلة سابقة لأوانها".

وأنهى :"أنا حاليًا سعيد بمهمتي في سموحة والذي يعتبر من الأندية الكبيرة، وأريد بالطبع أن أخلق الدوافع للنجاح".

جدير بالذكر أن حمادة صدقي تولى القيادة الفنية لسموحة بدلاً من حسام حسن، حيث يحتل الفريق السكندري المركز السادس برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع والذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.