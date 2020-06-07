تقرير.. من هما صفقتا فايلر المطلوبتان في الصيف؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف مصدر بالنادي الأهلي أن الثنائي جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي الكونغولي وجاستون سيرينو جناح صنداونز الجنوب افريقي ضمن اهتمامات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق .

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات ليلا كورة: "المدرب السويسري يريد التعاقد معهما بالفعل أو علي الأقل مع أحدهما لكن هناك سببا يمنع النادي من إرسال عروضا رسمية لهما حاليًا".

ونرصد في هذا التقرير أرقام الثنائي موليكا وسيرينو، خلال الفترة الماضية مع كل من مازيمبي وصنداونز.

مولويكا

جاكسون موليكا ، الذي يلعب في مركز المهاجم مع فريق مازيمبي الكونغولي وصاحب الـ 20 عاما يملك ارقاما مميزه كانت سببا في دخول دارة اهتمام مدرب الأهلي رينيه فايلر.

لعب موليكا 31 مباراة بقميص مازيمبي بين دوري أبطال أفريقيا منذ موسم 2017-2018 والسوبر الأفريقي، تمكن خلالهم من احراز 14 هدفا وصناعة 4 اهداف.

وخاض اللاعب موليكا هذا الموسم 10 مباريات فقط قبل توقف الدوري، احرز خلالها 7 أهداف.

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وعلى الصعيد الدولي، لم يشارك حتى الآن موليكا مع منتخب بلاده الكونغو الديمقراطية، لكن ربما يتواجد في اقرب وقت مع بروز اسمه على الساحة الأفريقية مؤخرا.

واستطاع لاعب مازيمبي من التسجيل في شباك الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا مرتين خلال النسخة الحالية، بالإضافة للتسجيل أيضا أمام الإسماعيلي فى النسخة الماضية فى دورى أبطال أفريقيا.

سيرينو

جاستون سيرينو صاحب الـ 29 ، يلعب مع فريق صنداونز الجنوب افريقي في مركز الجناح، تعاقد مع ناديه في موسم 2017 - 2018 قادما من بوليفار البوليفي.

تمكن سيرينو من تسجيل 11 هدفا وصنع 7 اهداف، حيث شارك في دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الحالية خلال 9 مباريات وتمكن من تسجيل 3 أهداف وصناعة 4.

وعلى الصعيد المحلي، فلعب سيرينو في بطولة الكأس بجنوب افريقيا في 4 مباريات وتمكن من تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين، كما شارك في 15 لقاء بالدوري وسجل 3 اهداف وصنع هدف.

