صدقي: فرق الهبوط تريد إلغاء الموسم.. الجميع يبحث عن "مصلحته"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد حمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق نادي سموحة، أن جميع فرق مسابقة دوري WE المصري تبحث عن "مصلحتها" على حد قوله.

صدقي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"كل مدرب في الدوري يبحث عن مصلحته وهذا حقه، لكن المصلحة العامة تحتم علينا عودة استكمال الموسم".

وأضاف :"من مصلحتي استكمال الموسم، سموحة في الترتيب السادس، وأرى أن نستطيع المنافسة للوصول على المربع الذهبي".

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واستكمل :"المصلحة العامة هيّ عودة الدوري إذا كانت الظروف مستقرة، من الممكن أن نستكمل الموسم من أجل تحديد البطل والفرق المشاركة في المسابقات الأفريقية".

وأتم :"هذا الموسم أراه أن يكون استثنائيًا حول إلغاء الهبوط في جميع المسابقات، على أن نلعب الموسم المقبل بنظام دوري المجموعتين".

ويتواجد سموحة في الترتيب السادس من مسابقة الدوري برصيد 25 نقطة بفارق ست نقاط عن الزمالك صاحب المركز الرابع إلا أن الفريق الأبيض لديه مباراتين مؤجلتين.

في المقابل، وعلى صعيد فرق المقدمة يتواجد الأهلي في صدارة الترتيب برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.