"ليس مع هذا الاقتراح".. حمادة صدقي يرد على موقفه من تتويج الأهلي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح حمادة صدقي المدير الفني الحالي لفريق سموحة، أنه ليس مع الاقتراح بتتويج الأهلي بمسابقة دوري WE المصري خلال هذا الموسم (2019 - 2020) في حال اتخاذ قرار الإلغاء.

وأضاف صدقي في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" اليوم الأحد :"فيه لوائح، واللوائح لا تقول أن المتصدر يحصل على لقب الدوري في حال قرار إلغاء الموسم".

وتابع :"المقاولون العرب وبيراميدز والزمالك لديهم فرصة في الحصول على اللقب، صحيح أن الأهلي يتصدر المسابقة بفارق كبير من النقاط، لكن الموسم لم ينته".

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وأكمل :"في كرة القدم نرى العجب، ووارد أن يحدث متغيرات وهذه التجربة سبق لي وأن خوضتها مع سموحة في موسم (2013 - 2014)".

وأنهى :"مع سموحة في ولايتي الأولى استطعنا أن نحقق بداية قوية في الدوري قبل أن يتراجع نتائج الفريق، وفي النهاية خسرنا لقب الدوري بفارق هدف عن الأهلي في الدورة الرباعية".

ويتصدر الأهلي ترتيب المسابقة المحلية برصيد 49 نقطة بفارق 16 نقطة كاملة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني، حيث مرّ على البطولة المحلية 18 جولة.

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة المصري لم يحسم قراره سواء باستكمال الموسم أو الغاءه، انتظارًا لقرار الحكومة المصرية، بعد توقف المسابقات المحلية على خلفية وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).