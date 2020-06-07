هل تؤثر هيمنة بايرن ميونخ على قيمة الدوري الألماني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

"كالعادة بايرن ميونخ هو البطل، إنه أمر ممل ومحزن، كنت أتمنى سباقًا مثيرًا على اللقب، لكنني لا أرى سوى بطل واحد في المستقبل القريب، بايرن قوي للغاية."

كانت هذه تعليقات الألماني بيرند لينو حارس مرمى فريق أرسنال الإنجليزي، والذي تألق سابقًا في دوري الدرجة الأولى الألماني، حول هيمنة بايرن ميونخ المطلقة على منافسات بوندسليجا، والتي جعلته البطل الأوحد لسنوات عديدة.

واقترب بايرن ميونخ بشدة من التتويج باللقب المحلي للموسم الثامن على التوالي، وهو ما سيرفع عدد ألقابه إلى 28 لقبًا منذ انطلاق المسابقة بشكلها الحالي في في موسم 1963/1964، بينما تُوج بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنجلادباخ أقرب ملاحقيه بخمسة ألقاب فقط لكل منهما.

وفي سيناريو تكرر في بعض المواسم الأخيرة، بدأ بايرن ميونخ مشواره بشكل متواضع في الموسم الحالي، قبل أن ينتفض تحت قيادة هانسي فليك الذي تم تعيينه كمدرب مؤقت بعد إقالة نيكو كوفاتش، ثم حصل على عقد دائم.

رفع بايرن ميونخ الفارق أمام بوروسيا دورتموند أقرب ملاحقيه إلى سبع نقاط، قبل أربع جولات فقط من نهاية عمر المسابقة، ليصبح تتويجه باللقب الثامن على التوالي مسألة وقت لا أكثر.

لم يكتف الفريق البافاري بالسيطرة على صدارة جدول الترتيب، فسجل هجومه 17 هدفًا في خمس مباريات فقط لعبها بعد استئناف المسابقة التي توقفت لما يزيد عن شهرين، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، إلا أن هذا التوقف لم يؤثر تمامًا على جاهزية الفريق.

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رفع بايرن ميونخ رصيده الهجومي إلى 90 هدفًا بعد مرور 30 جولة، وهو رقم قياسي في تاريخ بوندسليجا بعد هذا العدد من الجولات، ليداعب الفريق رقمه الأسطوري، عندما سجل 101 هدفًا في موسم 1971/1972.

ورغم أنه يتقلد منصب المدير التنفيذي بنادي بايرن ميونخ، إلا أن كارل هاينز رومينيجه اعترف عام 2018 بأن هيمنة ناديه المطلقة تضر بسمعة بوندسليجا.

وأضاف رومينيجه في تصريحات للنسخة الألمانية لشبكة "سكاي" في ذلك الحين أن وجود باين في الصدارة بفارق كبير عن بقية ملاحقيه يجعل المنافسة باهتة حسب وصفه.

وفي ظل الخروج المتوقع للعديد من نجوم الفرق الملاحقة لبايرن ميونخ في السنوات المقبلة، وأبرزهم جادون سانشو وإيرلينج هالاند نجما بوروسيا دورتموند، كاي هافرتز نجم باير ليفركوزن وتيمو فيرنر نجم لايبزج، وفي المقابل استمرار بايرن في تدعيم صفوفه بشكل قوي، تبدو سيطرة النادي البافاري على بوندسليجا في السنوات المقبلة أمرًا متوقعًا بشدة.

وقد تدفع تلك الهيمنة لمشاهدة أرقام قياسية لم تشهدها سوى الدوريات المتواضعة أوروبيا، خاصة على صعيد الأرقام القياسية للعدد الأكبر من الألقاب المتتالية.

ويمتلك سكونتو ريجا اللاتفي ولينكولن ريد لامبز المنتمي لجبل طارق الرقم القياسي للعدد الأكبر من الألقاب المتتالية في الدوري المحلي، بينما حقق روزنبرج النرويجي وباتي بوريسوف البيلاروسي لقب الدوري 13 مرة متتالية، وخلفهما دينامو زغرب، الذي حقق لقب الدوري الكرواتي 11 مرة متتالية.