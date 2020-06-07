مصدر يكشف لمصراوي طلب فايلر بالتعاقد مع ثنائي أفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر بالنادي الأهلي عن أن الثنائي جاكسون موليكا لاعب فريق مازيمبي الكونغولي، وسيرينو جناح صن داونز الجنوب افريقي ضمن اهتمامات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق .

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي: "المدرب السويسري يريد التعاقد معهما بالفعل أو علي الأقل مع أحدهما لكن هناك سببا يمنع النادي من إرسال عروضا رسمية لهما".

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وفسر: "إدارة النادي الأهلي لديها يقين بأن أسعار الصفقات ستهبط ربما إلي النصف عقب زوال جائحة كورونا التي تسبب في أزمات مالية لكل أندية العالم وبالتالي لا تريد إرسال عروضا مالية سواء لمازيمبي أو صن داونز إلا بعد معرفة أسعار اللاعبين علي الأقل في سوق الإنتقالات داخل القارة الأفريقية حتي لا تدفع مبالغ كبيرة مثلما كان يتم في الماضي".

في شأن آخر، أكد المصدر رينيه فايلر مستمر مع الفريق خلال الموسم القادم ولا توجد أي نية لديه في الرحيل بل وأبلغ جهازه المعاون ببقائه علي رأس القيادة الفنية للفريق بعدما وصل المحامي الخاص به لمصر منذ فترة وتم صياغة العقود الجديدة الخاصة بكل اعضاء الجهاز الفني".

وأتم: "كل ما في الأمر أن فايلر يريد الاطمئنان علي أسرته وأيضا معرفة وجهة نظرها في مسألة استمراره مع الأهلي وهو امر لن يتم بين يوم وليلة ".