لجنة الحكام تنعي شقيقة عز الدين شاهين

حرصت لجنة الحكام على نعي شقيقة عز الدين شاهين سكرتير لجنة حكام القاهرة في بيان رسمي .
وجاء نص البيان كالأتي:
" تتقدم لجنة الحكام الرئيسية بخالص التعازي للكابتن / عز الدين شاهين سكرتير لجنة حكام القاهرة في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته سائلينالمولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلها فسيح جناته بإذنه تعالى وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".
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