لجنة الحكام تنعي شقيقة عز الدين شاهين

حرصت لجنة الحكام على نعي شقيقة عز الدين شاهين سكرتير لجنة حكام القاهرة في بيان رسمي . وجاء نص البيان كالأتي: " تتقدم لجنة الحكام الرئيسية بخالص التعازي للكابتن / عز الدين شاهين سكرتير لجنة حكام القاهرة في وفاة المغفور لها بإذن الله شقيقته ‏سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلها فسيح جناته بإذنه تعالى وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ". المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه، وأن يدخلها فسيح جناته بإذنه تعالى وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان ، وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

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