ظهير أياكس يعلن رغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ

أعلن سيرجينو ديست ظهير فريق أياكس أمستردام الهولندي، رغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني بداية من الموسم المقبل.

وأشارت تقارير فرنسية، أن اللاعب الأمريكي الشاب، أخبر ناديه برغبته، بالرغم من وجود عروض لضصمه من

وكشفت التقارير عن قيمة الصفقة المتوقعة والتي قدرت قيمتها بـ 30 مليون يورو، ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو النادي الألماني جلسة قريبة مع إدارة أياكس لحسم ضم اللاعب صاحب الـ 19 عام. الشاب، أخبر ناديه برغبته، بالرغم من وجود عروض لضصمه من برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، لكنه قابلها بالرفض.وكشفت التقارير عن قيمة الصفقة المتوقعة والتي قدرت قيمتها بـ 30 مليون يورو، ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو النادي الألماني جلسة قريبة مع إدارة أياكس لحسم ضم اللاعب صاحب الـ 19 عام.

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