ظهير أياكس يعلن رغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ

أعلن سيرجينو ديست ظهير فريق أياكس أمستردام الهولندي، رغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ الألماني بداية من الموسم المقبل.
وأشارت تقارير فرنسية، أن اللاعب الأمريكي
وكشفت التقارير عن قيمة الصفقة المتوقعة والتي قدرت قيمتها بـ 30 مليون يورو، ومن المنتظر أن يعقد مسؤولو النادي الألماني جلسة قريبة مع إدارة أياكس لحسم ضم اللاعب صاحب الـ 19 عام.
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