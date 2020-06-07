حمادة صدقي يكشف رغبة مهمة لعماد متعب

كشف حماد صدقي المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، عن رغبة عماد متعب في الرحيل عن معسكر منتخب الفراعنة في بطولة أمم إفريقيا 2006.
وقال صدقي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الأحد، " بعد المباراة الأولىفي أمم إفريقيا 2006، أصر عماد متعب على مغادرة معسكر المنتخب، بسبب عدم مشاركته".
وأضاف المدرب المساعد حينذاك " عماد متعب ارتأى أنه لن يشارك مع المنتخب في المباريات المقبلة،بسبب تثبيت التشكيل وكان متواجد في ذلك الوقت أحمد حسام ميدو وعمرو زكي وحسام حسن في مركز الهجوم".
وأوضح صدقي " تربطني علاقة جيدة للغاية مع عماد متعب لذلك أقنعته بالبقاء وعدم الرحيل عن معسكر الفراعنة".
وتابع " عماد متعب شارك في المباريات التالية واستطاع أن يسجل أهدافًا كثيرة في البطولة".
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