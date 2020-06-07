كافاني يتوصل إلى اتفاق نهائي مع أتليتكو مدريد

توصل إدينسون كافاني، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى اتفاق نهائي مع أتليتكو مدريد الإسباني للانضمام إلى الليجا خلال الموسم المقبل.

وأبرزت تقارير إيطالية، حسم أتليتكو لمفاوضاته مع مهاجم أوروجواي الذي ينتهي تعاقده مع فريقه الفرنسي بنهاية الموسم الجاري.

وأضافت، أن اللاعب صاحب الـ33 عامًا، اتفق مع أتليتكو على حصوله على راتب سنوي يقدر بـ7 مليون يورو، وواصلت، أن كافاني رفض الانتقال إلى إنتر ميلان لمخاوفه بعدم المشاركة الأساسية بالإضافة لرغبته من خوض تجربة على حصوله على راتب سنوي يقدر بـ7 مليون يورو، وواصلت، أن كافاني رفض الانتقال إلى إنتر ميلان لمخاوفه بعدم المشاركة الأساسية بالإضافة لرغبته من خوض تجربة الدوري الإسباني مع أتليتكو.

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