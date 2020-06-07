حمادة صدقي يوضح موقفه من استكمال الدوري

أوضح حمادة صدقي، المدير الفني لنادي سموحة، موقفه من استئناف النشاط الرياضي مجددًا.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر منذ منتصف مارس الماضي لأجل غير مسمى، إلا أن الحكومة المصرية أعلنت عودة النشاط الرياضي مرة أخرى ابتداءً من منتصف يونيو.

وشهدت أزمة استئناف أو إلغاء الموسم الحالي من الدوري جدلًا واسعًا في الوسط الرياضي،

إذ يرفض رافضو عودة المسابقة أن ضيق الوقت سيتعارض مع الموسم الجديد، فيما يرى آخرون ضرورة عودة المسابقة لحسم بطل الدوري الممتاز وتحديد الأندية المشاركة في البطولات الأفريقية وكذلك الأندية الهابطة للدرجة الأدني.

وقال صدقي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون

Advertisements

تايم سبورتس، اليوم الأحد، " كل نادٍ سينظر لمصلحته فقط في هذا الشأن وأرى أن ذلك حقه، لكن المصلحة العامة هي استكمال الموسم".

وأضاف: "سموحة قبل توقف الدوري يحتل المركز السادس، ومصلحتي عودة النشاط كي أدخل المربع الذهبي وأشارك في البطولات الأفريقية".

وواصل: "المصلحة العامة هي عودة النشاط الرياضي، كي يمارس الجميع حياته بشكل طبيعي".

وأكمل صدقي: "استكمال الموسم سيؤثر على الموسم المقبل، لكن هذا سيكون مرحلة انتقالية".