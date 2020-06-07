حمادة صدقي يرفض تتويج الأهلي بلقب الدوري في حال إلغائه

رفض حمادة صدقي، المدير الفني لنادي سموحة، تتويج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز في حال إلغاء المسابقة. وأضاف صدقي خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الأحد، أن اللوائح سبورتس، اليوم الأحد، أن اللوائح الرياضية لا تنص على منح متصدر المسابقة اللقب في حال إلغاء المسابقة. وأوضح مدرب نادي سموحة، أن فارق النقاط بين الأهلي وأقرب منافسيه يمكن تعويضه نظرًا لكثرة المباريات المتبقية في الدوري. وواصل صدقي حديثه " في حال تتويج متصدر المسابقة باللقب، فماذا سيكون القرار تجاه الأندية الهابطة".

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