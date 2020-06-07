خطوة واحدة تفصل الزمالك عن ضم حمزة المثلوثي

ذكر موقع "تونس الرقمية"، توصل الظهير الأيمن لفريق النادي الصفاقسي حمزة المثلوثي، إلى اتفاق نهائي من أجل الانضمام لصفوف الزمالك بداية من الموسم الجديد. ويبلغ عمر اللاعب 27 عامًا، وهناك أنباء تؤكد قرب انتقاله لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية، خصوصًا أن اللاعب سينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مما يحق له التوقيع والانتقال لأي نادٍ آخر. وهناك أنباء تؤكد قرب انتقاله لصفوف الزمالك خلال الانتقالات الصيفية، خصوصًا أن اللاعب سينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري مما يحق له التوقيع والانتقال لأي نادٍ آخر. وفشل المثلوثي في التوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الصفاقسي من أجل تجديد عقده، حيث يمتلك مستحقات تقدر بـ200 ألف دولار إلى جانب أن لديه شروط في عقده الجديد وهذا لم يتحقق.

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