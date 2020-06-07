عبده عبدالوهاب : أتوقع وصول منتخب مصر للمربع الذهبي بمونديال اليد

توقع عبده عبدالوهاب عضو مجلس إدارة اتحاد اليد المصري، وصول المنتخب المصري إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة اليد. وتحتضن مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد في نسختها السابعة والعشرين بمشاركة 32 منتخبًا في شهر يناير من العام 2021. منتخبًا في شهر يناير من العام 2021. وقال عبدالوهاب خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، اليوم الأحد، " أتوقع وصول المنتخب المصري Advertisements إلى المصري الذهبي في مونديال اليد". إلى المصري الذهبي في مونديال اليد". وأضاف " منتخب مصر واعد ويمتلك لاعبين وجهاز فني على أعلى مستوى". وتابع عضو مجلس إدارة اتحاد اليد المصري، " فكرة تأجيل كأس العالم لليد بسبب فيروس كورونا غير مطروحة نهائيًا ومصر مستعدة لاستضافة الحدث العالمي".

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