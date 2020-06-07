شاهد.. أشرف بن شرقي يستغل فترة التوقف ويظهر بشكل بدني جديد

نشر المغربي أشرف بن شرقي، لاعب فريق الزمالك، صوراً عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، وهو يمارس بعض تمارينالتقوية البدنية في مكان مفتوح.
وظهر بن شرقي في الصور المنشورة، بمظهر بدني جديد، يوضح اكتسابه قوة عضلية خلال فترة التوقف الحالية.
وعلق بن شرقي على الصور المنشورة باللغة الإنجليزية قائلاً "كل شئ يأتي فقط اعمل بجد وكن مؤمناً وصبوراً".
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