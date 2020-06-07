رياضة | تطور جديد بشأن أزمة مانشستر سيتي وحرمانه من المشاركة في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تطور جديد بشأن أزمة مانشستر سيتي وحرمانه من المشاركة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أنه من المنتظر أن يبدأ مانشستر سيتي الإنجليزي غدًا الاثنين استئنافه لدى محكمة التحكيم الرياضي (الكاس) ضد قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي قرر منعه من المشاركات الأوروبية لمدة موسمين.

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وأفادت صحيفة ديلي ميرور البريطانية بأنه على مدار ثلاثة أيام سيواصل النادي العمل على القضية أمام محكمة التحكيم الرياضي وأنه من المتوقع ألا يعلم مانشستر سيتي مصيره قبل شهرين من الآن.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أنه من المتوقع أن تنظر المحكمة إلى التماس مانشستر سيتي بجلسة عبر الفيديو بسبب القيود المفروضة نتيجة أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) كان قد فرض عقوبة الإيقاف على النادي الإنجليزي بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 25 مليون جنيه إسترليني وذلك بسبب خرقه لقواعد اللعب المالي النظيف.