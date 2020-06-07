رياضة | حمادة طلبة يتحدث عن إنقاذه التاريخي أمام نيجيريا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر حمادة طلبة يتحدث عن إنقاذه التاريخي أمام نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث حمادة طلبة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الاسبق عن كواليس مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا في تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية عام ٢٠١٩ وكرة الانقاذ الشهيرة التي اخرجها من على خط المرمى.

وقال طلبة في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج أخبارنا من تقديم الإعلامية فرح علي : اجتهدت قدر الإمكان قبل مباراة نيجيريا، وذنت سعيد بالتواجد في التشكيل الأساسي على عكس ما كان يتوقع الجميع.

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وأضاف : خضت المباراة بتركيز شديد بالرغم من صعوبتها وقدمنا لقاء طيب، في وجود نجوم كبيرة بصفوف المنتخب النيجيري في ذلك الحين، ولكن الحمدلله نجحنا في تقديم المطلوب.

وعن انقاذه الشهير في المباراة قال : بالرغم من مشاركتي في المباراة مصابا، كنت حريص على الظهور بشكل طيب، ونجاحي في إخراج الكرة من على خط المرمى كان بسبب الاصرار على عدم الهزيمة في هذا اللقاء.

واختتم حديثه قائلاً : هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر في ذلك التوقيت لقبني بعريس المباراة للإنقاذ الصعب الذي قمت به خلال هذا اللقاء، وكان سعيد للغاية بالأداء الذي قدمته.