رياضة | الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة بديل رمضان صبحي المثالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، الاستسلام في الحصول على خدمات الصفقة الإفريقية، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب النادي الأهلي، في التوقيع مع الأورجوياني جاستون سيرينو لاعب فريق صن داونز الجنوب إفريقي، بالرغم من تجديد عقده مؤخرًا.

ويتابع الأهلي موقف سيرينو وإمكانية رحيله عن ناديه في الموسم المقبل رغم التجديد له، حيث يرغب المارد الأحمر في تلبية طلبات السويسري رينيه فايلر المدير الفني بسبب اقتناعه أن اللاعب، هو أفضل لاعب تم عرضه عليه خلال الفترة الماضية

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ةنجح نادي صن دوانز ماميلودي الجنوب إفريقي، في تجديد عقد نجم الفريق الأول لكرة القدم، وقطع الطريق على الأهلي، للحصول على خدماته.

ووقع الأوراجوياني جاستون سيرينو نجم الفريق، على تجديد تعاقده رسميًا لمدة 5 مواسم وتنتهي بنهاية عام 2025 المقبل.

وكشف موقع النادي الرسمي على شبكة الإنترنت، عن تمديد تعاقده مع صانع الألعاب الأوروجوياني وزميله في الفريق وثابيلو مورينا حتى عام 2025 ليبقى في النادي.

وأبدى النادي الأهلي، رغبته في التعاقد مع اللاعب الأوروجوياني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما نال إعجاب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، ليقطع صن دوانز الطريق أمام جميع الأندية التي أبدت رغبتها في ضمه.