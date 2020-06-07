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رياضة | بعد إصابته بكورونا.. فيورنتينا يعلن تعافي مدربه

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كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد إصابته بكورونا.. فيورنتينا يعلن تعافي مدربه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي فيورنتينا الإيطالي اليوم الأحد، أن حالة مدربه جيوسيبي ياكيني، تحسنت بعد إصابته بفيروس المستجد خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الأعراض كانت طفيفة.

وكشف رئيس النادي، روكو كوميسو، عن هذا الأمر خلال مؤتمر صحافي من الولايات المتحدة، ونقتله قنوات النادي الرسمية.

وقال في هذا الصدد "ياكيني أصيب أيضا بفيروس كورونا، لم أكن أعرف، ولكني أدعمه تماما، إنه شخص مجتهد جداً".

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إلا أن رئيس النادي شدد على ضرورة التركيز حاليا على إنهاء الموسم في مركز طيب لضمان البقاء في "السيري آ" في الموسم القادم.

وكان الدروي الإيطالي قد توقف في 9 مارس(آذار) الماضي في الجولة الـ26 بسبب جائحة كورونا، وسيستأنف في 20 من الشهر الجاري، حيث سينتهي رسمياً في 2 أغسطس(آب) المقبل.

ويحتل "الفيولا" المركز الـ13 برصيد 30 نقطة، حيث يبتعد عن مناطق الخطر برصيد 5 نقاط فقط.

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