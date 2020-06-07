رياضة | تطورات جديدة حول عودة الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول عودة الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسيطر حالة من الضبابية على مستقبل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، الذي توقف في منتصف شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عقدت اجتماعا، مع ممثلي الأندية بالمملكة، لمناقشة مصير البطولة في ظل أزمة فيروس كورونا، والتوقف المصاحب له، إلى جانب الأزمة المالية التي يعاني منها الوسط الرياضي.

فيما تدرس وزارتي الرياضة والصحة، إمكانية عودة دوري المحترفين، وفقا للموعد المبدئي لعودة المنافسات، والذي تم تحديده في 20 أغسطس، ووضع سيناريوهات بديلة، حال تعذر عودة البطولة في الموعد المحدد.

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ومن المقرر أن تعلن الجهات المختصة في المملكة عن التصور النهائي حول عودة النشاط الرياضي في المملكة، خلال الساعات القليلة القادمة.

ويوجد عاملان عاملان أساسيان سيحددان مستقبل البطولة سواء بالاستئناف أو خلافه، وهم تطبيق الإجراءات الاحترازية على جميع القطاعات ومنهم كرة القدم، وجدولة المسابقات الخارجية، مثل دوري أبطال آسيا، والتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا وكأس العالم 2022.

وفي حال إلغاء الدوري السعودي للمحترفين، سيتم تثبيت رباعي المقدمة في جدول الترتيب الدوري الحالي عند توقف المسابقة، لتشارك في النسخة المقبلة من مسابقة دوري أبطال آسيا، وهم الهلال والنصر والوحدة، فيما سيلعب النادي الأهلي في الدور التمهيدي، وذلك بعد حصولهم على الرخصة الآسيوية، والتي تعد شرط أساسي للمشاركة في البطولة القارية.

يذكر أن دوري المحترفين قد تعطل بعد انتهاء الجولة الـ22، ويعتلي الهلال صدارة جدول ترتيب المسابقة برصيد 51 نقطة، بعدما حقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل 6 لقاءات، فيما تلقى هزيمة واحدة، محرزا 51 هدفا، وسكنت شباكه 18 هدف، فيما يتواجد غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، ويأتي الوحدة في المركز الثالث برصيد 39 نقطة، ويتواجد خلفه الأهلي في المركز الرابع برصيد 37 نقطة.