رياضة | أخر تطورات مصير أزارو مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر أخر تطورات مصير أزارو مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب المغربي وليد أزارو مهاجم النادي الأهلي والمعار إلى صفوف نادي الاتفاق السعودي من حسم مستقبله في الفترة المقبلة بشكل نهائي.

وكان النادي الأهلي قد استقر هو الأخر على بيع أزارو في الصيف القادم وذلك بناءا على طلب من السوسيري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الذي أكد أنه ليس في حاجة لخدمات اللاعب في الموسم القادم.

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وأكدت تقارير صحفية أن هناك أحد أندية الدوري القطري تقدمت بعرض في الساعات القليلة الماضية للتعاقد مع أزارو في الصيف واللاعب يفكر في الموافقة على هذا العرض.

وأظهرت العديد من الأندية رغبة في التعاقد مع وليد أزارو في الصيف القادم أبرزها نادي الوصل الإماراتي ونادي الشباب السعودي.