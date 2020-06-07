رياضة | اتحاد جدة يطالب جالطة سراي بدفع 120 الف دولار.. تعرف على التفاصيل

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يطالب جالطة سراي بدفع 120 الف دولار.. تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي اتحاد جدة السعودي، مطالبة غلطة سراي التركي، بدفع 120 ألف دولار قيمة المساهمة التضامنية لانتقال لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار لنادي فناربخشه، جاري رودريغيز.

أفادت صحيفة الرياضية السعودية بموقعها الإلكتروني اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر خاصة لم تكشف هويتها.

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وأوضحت أن العقد المبرم بين الاتحاد وغلطة سراي في شتاء الموسم الماضي، تضمن بنداً يقضي بتحمل النادي التركي مبلغ المساهمة التضامنية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لحفظ الحقوق في انتقالات اللاعبين.

وتمثل المساهمة التضامنية اقتطاع نسبة 5 % من قيمة انتقال اللاعب لتوزيعها على الأندية التي تدرب فيها خلال الفترة العمرية من 12 إلى 23 عاماً.

وكانت إدارة نادي الاتحاد أغلقت رسمياً مطالبات غلطة سراي التركي بدفع الجزء الأخير من المستحقات، التي تقدر بنحو 250 ألف دولار، تمثل غرامة التأخر في دفع مبالغ انتقال رودريغيز في وقتها المحدد.