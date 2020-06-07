رياضة | نرصد هدافي غزل المحلة في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نرصد هدافي غزل المحلة في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتواجد فريق غزل المحلة، بقيادة خالد عيد، المركز الثاني، في ترتيب المجموعة الثالثة، خلال منافسات الموسم الحالي، بدورى القسم الثاني، قبل خمسة جولات من ختام الدور الثاني، برصيد 32 نقطة.

وسجل لاعبي غزل المحلة 22 هدف، خلال 17 جولة، إذ يعد ثاني أقوى هجوم فى مجموعة بحرى، بفارق 5 أهداف عن فريق الرجاء صاحب أقوى هجوم برصيد 27 هدف.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" قائمة هدافي فريق غزل المحلة خلال الموسم الحالي، حيث تمكن 12 لاعبين من تسجيل أهداف غزل المحلة وهم :

1- هانى عادل، سجل 4 أهداف، من بينهم، "هدفين" في مواجهتي، دمنهور وهدف في لقاء المنصورة، وآخر في مرمى فاركو.

2- محمد حمدان، صاحب الـ 3 أهداف في الحمام وفاركو والمالية.

3- عبده يحيى، أحرز 3 أهداف في المنصورة وبيلا والاوليمبي.

4- خالد رسلان سجل 3 أهداف في الرجاء والبلدية وبيلا.

5- خالد الاخميمي هدفين في البلدية وبيلا.

6- بسام ماهر هدف في دمنهور.

7- محمد مصطفى حموشه هدف في دمنهور.

8- محمد فتح الله هدف في بيلا.

9- يحيى حامد هدف في بيلا من ضربة جزاء.

10- هشام بلحه هدف في الأوليمبي.

11- فتحي مبروك هدف من ضربة جزاء في دكرنس.

12- أشرف السيد هدف في الرجاء.