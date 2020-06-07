رياضة | نجم الأهلي يرفض الرحيل في الصيف

كتب هاني نصر العربي في الأحد 7 يونيو 2020 10:15 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي يرفض الرحيل في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر العديد من العروض في الفترة الماضية للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وشهدت الفترة الماضية وصول العديد من العروض الخليجية الضخمة لضم محمد الشناوي في ميركاتو الصيف القادم.

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ورفض الشناوي كل العروض المقدمة له في الفترة الماضية، مؤكدًا أنه لا ينوي مغادرة القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري وسيستمر مع النادي حتى نهاية عقده.

يذكر أن النادي الأهلي يحاول منذ فترة تجديد عقد محمد الشناوي لمدة 5 مواسم قادمة ورفع راتبه مع الفريق ليضمن استمراره لوقت أطول في صفوف الأحمر.

وسيعقد مسئولو النادي الأهلي جلسة مع محمد الشناوي في الفترة المقبلة لإنهاء الاتفاق بشأن تجديد عقده ولكن ينتظر النادي عودة التدريبات الجماعية ليحسم هذا الملف.

