مايكل جوردان يحارب العنصرية بـ100 مليون دولار

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أعلن النجم الأمريكي مايكل جوردان، أسطورة كرة السلة الأمريكية، عن تبرعه وعلامته التجارية، بمبلغ 100 مليون دولار خلال العشر سنوات المقبلة، لمؤسسات متخصصة في دعم المساواة العرقية.
ووفقا لـ”روسيا اليوم” فقد جاء الإعلان بعد الاحتجاجات التي عمت شوارع المدن الأمريكية ضد العنصرية، إثر وفاة جورج فلويد الأسبوع الماضي، وهو مواطن أمريكي من أصول أفريقية على يد شرطي أبيض جثم على رقبته في مينابوليس.
جوردان الفائز بالدوري الأمريكي 6 مرات قال في بيان له: “حياة السود تهم، وهذا ليس بيانا لإثارة الجدل.. وحتى القضاء تماما على العنصرية المتأصلة، سنواصل التزامنا بحماية وتحسين حياة السود”.
مايكل جوردان صنع مجدا مع فريق شيكاغو بولز، وقاده للتتويج بلقب دوري السلة الأمريكي للمحترفين، ست مرات، في التسعينات، ودخل قاعة مشاهير السلة، كما يملك فريق تشارلوت هورنتس.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، عبر جوردان عن حزنه وغضبه على وفاة فلويد، قائلا إنه “متألم وغاضب جدا”، ويدعم كل المطالبين بالتخلص من العنصرية المتأصلة والعنف تجاه الأشخاص بسبب اللون في بلاده.
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