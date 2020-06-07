شكرا لقرائتكم خبر عن «عندما يزداد النباح حولك فاعلم أنك أوجعت الكلاب».. أول تعليق من شوبير بعد الهجوم عليه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، على حملة الهجوم الأخيرة ضده من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك برسالة وجهه له عبر موقع فيس بوك. وقال مرتضى منصور خلال تصريحات في قناة الزمالك، إن أحمد شوبير حصل على 6 ملايين جنيه كعمولة في صفقة انتقال صلاح محسن إلى الأهلي، إلى جانب تحوله إلى مراسل خلف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية من أجل المال. وقال أحمد شوبير عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك «عندما يزداد النباح حولك فاعلم أنك أوجعت الكلاب: حكمه قرأتها النهاردة عجبتني». كما كشف أيضا رئيس القلعة البيضاء أن مصطفى شوبير نجل نائب رئيس الجبلاية السابق وحارس مرمى الأهلي يتقاضى 5 ملايين جنيه. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 32,612

تعافي 8,538

وفيات 1,198

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