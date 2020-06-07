شكرا لقرائتكم خبر عن فولفسبورج يهزم فيردر بريمن ويزيد معاناته والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضاعف فريق فولفسبورج من محنة مضيفه فيردر بريمن وتغلب عليه 1- صفر خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، في الجولة الثلاثين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).
ويدين فولفسبورج بالفضل في هذا الفوز للاعبه فوتر فيغورست، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.
ورفع فولفسبورج رصيده إلى 45 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد فيردر بريمن عند 25 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، ليقترب أكثر من الهبوط لدوري الدرجة الثانية.
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