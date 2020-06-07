شكرا لقرائتكم الشرطة العراقي يسعى لضم معروف يوسف فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد أسامة فرحات وكيل أعمال النيجيري معروف يوسف لاعب وسط فريق الزمالك المعار للمقاولون العرب جلسة مع مسؤولي القلعة البيضاء خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم مصير اللاعب بعد انتهاء إعارته للمقاولون بنهاية الموسم الجاري، وكشف مصدر مقرب من معروف يوسف عن تلقي اللاعب عرض من نادي الشرطة العراقي لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما سبق ولعب لصفوف الفريق العراقي في الموسم الماضي على سبيل الإعارة،يأتي ذلك في الوقت الذي يسعى فيه المقاولون العرب لضم اللاعب بصورة نهائية من الزمالك في ظل اعتماد الجهاز الفني للذئاب عليه بصورة أساسية ، ويرتبط معروف يوسف بعقد مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ويسعى اللاعب لحسم مصيره مع القلعة البيضاء.

من ناحية أخري تستعد إدارة نادي الزمالك لصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة خلال الأيام المقبلة، بعد انتعاش خزينة النادي باشتراكات العضويات التي بدأ أعضاء النادي في سدادها بداية من شهر يونيو الجارى، حيث اكد مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك انه سيتم صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الأيام المقبلة استعدادا لعودة النشاط، المتوقف منذ 3 اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، وأضاف المصدر ان لاعبي الزمالك لم يطالبوا بمتأخراتهم منذ اخر دفعة والتي كانت في فبراير الماضي، تقديرا للظروف التي تمر بها جميع الأندية في مصر، مضيفا ان إدارة الزمالك تدرس الأمر بجدية حتي الان.

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في سياق مختلف قرر مسئولو الزمالك التمهل فى ضم ظهير أيمن أجنبى للفريق من عدمه، خاصة لعدم إعلان اتحاد الكرة قواعد القيد فى الموسم المقبل، فى ظل انتظار حسم مصير الكروى الحالى المتوقف منذ 14 مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يفضل مسئولو الزمالك وضوح الرؤية بشأن عدد الأجانب فى الموسم القادم قبل حسم ضم ظهير أجنبى لتدعيم الجبهة اليمنى من عدمه.

وجاء التمهل فى صفقة الظهير الأجنبى فى ظل التوصل لمفاوضات متقدمة مع الجناح الأنجولى آرى بابل لاعب أول أغسطس الأنجولى، لضمه فى صفقة انتقال حر، وحال إتمام الصفقة واستمرار الثلاثى فرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم لاعبى الفريق الأبيض ستكون بذلك قائمة الأجانب مكتملة بميت عقبة حال تطبيق اتحاد الكرة لقرار قيد كل فريق لـ4 لاعبين أجانب فقط فى الموسم المقبل، لذا سيلجأ الأبيض وقتها إلى تسويق الرباعى كاسونجو وحميد أحداد ورزاق سيسيه ومعروف يوسف، لذلك قرر مسئولى الأبيض التمهل فى ملف الأجانب بسبب قواعد القيد.