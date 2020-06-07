شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: الموسم القادم سيكون استثنائيا حال استكمال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة، أنه يستطيع العودة بلاعبيه للياقة المطلوبة من خلال 4 إلى 5 أسابيع، وأنه يحتاج فترة اعداد 5 أسابيع لتجهيز اللاعبين حال عودة الدوري .

وأضاف المدير الفنى لفريق سموحة فى تصريحات لبرنامج لقاء خاص , على قناة on time sport 1 قائلا أن الموسم القادم سيكون استثنائيا حال استكمال الموسم الجاري ، وإنه يتمنى استئناف منافسات الدورى، خاصة أن دخول فريق سموحة من المربع الذهبى ليس مستحيل ، خاصة وأن جميع الأندية تضررت من التوقف الحالى بلا استثناء.

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وواصل صدقي حديثه قائلا : التزم تماما بالحجر الصحي ولا اغادر المنزل واتابع تدريبات اللاعبين يوميا عبر الفيديو مع مدرب الاحمال ونتنظر عودة الدوري لتحديد مصير الفريق مضيفا كل اللاعبين خضعوا للوزن قبل إجازة كورونا واتوقع زيادة الوزن بصورة كبيرة وعملنا غرامة لزيادة الوزن الكيلو ب 5 الاف جنيه.

ووجه صدقي الشكر للجهاز الفني ولاعبى سموحة على التبرع لصالح النادى ، مضيفا أتمنى عودة النشاط الرياضي والمصلحة العامة تقتضى استكمال الدوري مؤكدا أن الموسم القادم سيكون استثنائيا حال استكمال الموسم الجاري غير أن أغلب اندية الدوري ترغب في الغاء المسابقة الموسم الحالي.