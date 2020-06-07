شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: جيل الثلاثية الأفريقية لم ينقصه سوي التأهل للمونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي، المدير الفني لفريق سموحة، أن جيل منتخب مصر الفائز ببطولات 2006 و200/8 و2010 للأمم الأفريقية كان سيصل إلى أدوار أبعد في كأس العالم حال تأهله وأن هذا الجيل لم ينقصه سوي التأهل للمونديال ولكنه لم يحدث.

وأضاف المدير الفنى لفريق سموحة فى تصريحات لبرنامج لقاء خاص، على قناة on time sport 1 ، أن اختيار حسن شحاتة ضمن أفضل 50 مدرب في العالم وسام على صدرونا جميعا ، مؤكدا أن جيل الثلاثية يمتلك كل المقومات الفنية، ووجه الشكر لكل الأندية التي تعتبر شريك أساسي في ثلاثية أفريقيا .

وقال حمادة صدقي، أعددنا مركز الليبرو لمواجهة السرعات الأفريقية وبطولة 2006 كانت الأصعب ، مضيفا خوضنا بطولة 2010 في ظروف نفسية وفنية صعبة، مؤكدا أن عماد متعب طلب الرحيل عن منتخب 2006 بعد استبعاده أول مباراة ولكنى استوعبته وحسن شحاته عرف بعدها بسنتين مضيفا توقعنا بان شيكابالا في 2010 سيسبب لنا المشاكل بسبب عدم مشاركته لكنه التزم بشكل كامل.

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وتابع صدقي، أن اللوائح لا تتيح للأهلي التتويج بلقب الدوري العام حال إلغائه نظرا لما تبقي من نصف الموسم جميع مباريات الدور الثاني مما يعني كل الاحتمالات والافتراضات فى المسابقة ، مضيفا حققت المطلوب منى في كل تجاربي التدريبية وموسم 2014 الأفضل في مسيرتى وصيف الدوري والكأس وكنت أحسن مدرب في مصر.

و قال حمادة صدقى المدير الفنى لفريق سموحة، أنه يستطيع العودة بلاعبيه للياقة المطلوبة من خلال 4 إلى 5 أسابيع، وأنه يحتاج فترة اعداد 5 أسابيع لتجهيز اللاعبين حال عودة الدوري . مضيفا أن الموسم القادم سيكون استثنائيا حال استكمال الموسم الجاري ، وإنه يتمنى استئناف منافسات الدورى، خاصة أن دخول فريق سموحة من المربع الذهبى ليس مستحيل ، خاصة وأن جميع الأندية تضررت من التوقف الحالى بلا استثناء.