شكرا لقرائتكم الزمالك يقرر صرف جزء من متأخرات اللاعبين قبل عودة النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تستعد إدارة نادي الزمالك لصرف جزء من مستحقات لاعبي الفريق الأول المتأخرة خلال الأيام المقبلة، بعد انتعاش خزينة النادي باشتراكات العضويات التي بدأ أعضاء النادي في سدادها بداية من شهر يونيو الجارى، حيث أكد مصدر داخل إدارة الكرة بالزمالك أنه سيتم صرف جزء من متأخرات اللاعبين خلال الأيام المقبلة استعدادا لعودة النشاط، المتوقف منذ 3 اشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

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وأضاف المصدر أن لاعبي الزمالك لم يطالبوا بمتأخراتهم منذ اخر دفعة والتي كانت في فبراير الماضي، تقديرا للظروف التي تمر بها جميع الأندية في مصر، مضيفا ان إدارة الزمالك تدرس الأمر بجدية حتي الان.

من ناحية أخري قرر مسئولو الزمالك التمهل فى ضم ظهير أيمن أجنبى للفريق من عدمه، خاصة لعدم إعلان اتحاد الكرة قواعد القيد فى الموسم المقبل، فى ظل انتظار حسم مصير الكروى الحالى المتوقف منذ 14 مارس الماضى، ضمن الإجراءات الاحترازية لتجنب انتشار فيروس كورونا، لذا يفضل مسئولو الزمالك وضوح الرؤية بشأن عدد الأجانب فى الموسم القادم قبل حسم ضم ظهير أجنبى لتدعيم الجبهة اليمنى من عدمه.