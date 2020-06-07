شكرا لقرائتكم أسامة نبيه يكشف تفاصيل تدخل محمد صلاح في مشاركة حمادة طلبة بأمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف أسامة نبيه المدرب العام الأسبق للمنتخب الوطني الأول تفاصيل تدخل الدولي المصري محمد صلاح في اختيار حمادة طلبة مدافع الفراعنة في 2017 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بالجابون وحقق فيها الفريق وصافة اللقب القاري الشهير.

وأكد حمادة طلبة لاعب الزمالك الأسبق في تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك اليوم أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي كان السبب الرئيسي في سفره مع المنتخب لبطولة الأمم الأفريقية بالجابون، مشيرا إلى أنه "حصل على مكافأة الفوز مثل باقي لاعبي المنتخب رغم عدم وجوده بالقائمة.

وقال أسامة نبيه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "حمادة طلبة فاهم غلط الموضوع فلم يكن محمد صلاح صاحب الفضل وحده في التواجد ببطولة كأس الأمم الأفريقية قبل الماضية التي قاد فيها الفراعنة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر".

وأوضح أسامة نبيه أن قوام الفريق بالكامل اجتمع على الإفطار واتفق اللاعبين على ضرورة تواجد حمادة طلبة في صفوف الفريق ببطولة الأمم الأفريقية وأن يكون اللاعب رقم 24 تكريماً له على دوره في الفراعنة عندما كان سبباً كبيراً في تأهل الفريق، بالإضافة الى علاقته القوية باللاعبين في الفريق وحبهم لهم لأنه من الشخصيات التي تضفي روح المودة بين الجميع في المعسكرات".

تابع انه وبعد اتفاق اللاعبين تحدث معي محمد صلاح نيابة عن اللاعبين بالكامل وليس نفسه فقط ووقتها كان الاتفاق على ضرورة تواجد اللاعب بغض النظر عن الحاجة الفنية له من عدمهاـ واتفقت وقتها مع هداف ليفربول على عرض الأمر وترك القرار الى المدير الفني هيكتور كوبر".

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وقال: "عندما تحدثت وقتها مع هيكتور كوبر عن رغبة اللاعبين في تواجد حمادة طلبة أكد المدير الفني وقتها ترحيباً شديدًا لأنه في الوقت الذي كان يعاني من عدم اللعب في صفوف المصري البورسعيدي الا أنه كان لاعباُ ملتزماً لدرجة كبيرة في صفوف الفريق ما ساهم في قناعة المدرب بضرورة تواجده خاصة وان رغبة الجميع تلاقت في نفس الإطار".

وتابع مدرب الفراعنة الأسبق: "مع وجبة الغداء أبلغت حمادة طلبة واللاعبين موافقة هيكتور كوبر على تواجد حمادة طلبة مع الفريق خاصة وانه لن يكلف الجبلاية شيئاً نظراً لسفر الفريق بطائرة خاصة والإقامة بفندق خاص للفراعنة ولم يكن هناك أي داعي للرفض من مسئولي اتحاد الكرة".

وأكد أسامة نبيه أن فهم حمادة طلبه للأمر بالخطأ ليس الا لأن محمد صلاح هو من تطوع بالحديث نيابة عن جميع اللاعبين وليس نفسه فقط خاصة أن مثل هذه الأمور تفهم بصورة مغايرة خاصة وأن الجهاز الفني لا يسمح بتدخل اللاعبين في القرارات بخلاف أن محمد صلاح نفسه لا يتدخل في اختيارات الأجهزة الفنية للاعبين أو غيرهم.

ورداً على تدخله في تواجد بعض اللاعبين أمثال عمر جابر شدد أسامة نبيه أن محمد صلاح لو كان يتدخل في اختيارات اللاعبين لكان احمد الشناوي أقرب أصدقائه بالفريق مثالا لذلك لكنه لم يتدخل عندما خرج الحارس من حسابات الفريق.